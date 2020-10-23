شكرا لقرائتكم الاتحاد يبحث عن استعادة توازنه أمام الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى اتحاد جدة لاستعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفتح، في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في حين يتطلع الاتفاق لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف العين، في ختام المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى اتحاد جدة لاستعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفتح المنتشي.

ويأمل اتحاد جدة في أن يعود سريعاً لسكة الانتصارات لعدم تكرار بداياته المتعثرة في الموسمين الماضيين والذي كان يصارع فيها الفريق على البقاء.

وكان الاتحاد متقدماً بهدف على ضيفه الاتفاق في مواجهته الأولى الاسبوع الماضي إلا أن الضيوف قلبوا النتيجة في العشر دقائق الأخيرة ليخسر 2-1.

وفي المقابل يسعى الفتح إلى مواصلة انطلاقته القوية والابتعاد مبكراً عن شبح الهبوط الذي لازمه في الموسم الماضي حينما كان قريباً من من مغادرة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفجّر الفتح مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أسقط النصر المرشح للقب في عقر داره بعد فوزه عليه 2-1.

وعلى استاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام يتطلع الاتفاق لمواصلة انتصاراته والبحث عن الصدارة حينما يستضيف العين.

وحقق الاتفاق فوزاً ثميناً في مستهل مبارياته بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعدما قلب الطاولة أمام مضيفه الاتحاد بفوزه 2-1.

وفي المقابل يبحث العين عن أول نقاطه بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والذي تأهل له لأول مرة في تاريخه هذا الموسم.

وقدّم العين أداءً مميزاً في أولى مواجهاته بالدوري بعدما أحرج الهلال حامل اللقب وخسر بصعوبة بنتيجة 1-صفر.