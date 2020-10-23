شكرا لقرائتكم زيدان يؤكد مشاركة راموس أمام برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عودة قائد فريقه سيرجيو راموس من الإصابة والانضمام للتشكيلة في لقاء القمة (الكلاسيكو) في مواجهة الخصم اللدود برشلونة، يوم السبت.

وخرج راموس خلال الاستراحة بين شوطي المباراة التي انتهت بهزيمة بطل إسبانيا المفاجئة 1-صفر أمام قادش مطلع الأسبوع الحالي ولم يشارك أيضا في تعثر فريقه وهزيمته أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، لكنه شارك بصورة كاملة في تدريبات الفريق الملكي يوم الجمعة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل القمة المقبلة: هو قائد فريقنا. رئيس الفريق. تجاوز تأثير الهزيمة لكن بالتأكيد فإننا لن نقدم على أي مخاطرة. سيكون معنا لأن الفريق يحتاج للاعبين اللائقين بنسبة 100 في المئة وسيرجيو كذلك حاليا.

ورغم عودة راموس سيخوض ريال مدريد المواجهة في ملعب برشلونة كامب نو بدون عدد من لاعبي الصف الأول الأساسيين ومنهم إيدن هازارد وداني كارفاخال وألفارو أودريوزولا ومارتن أوديغارد.

وخلال الأسبوع الحالي كانت هناك الكثير من الأحاديث والأقاويل حول زيدان وقالت تقارير إن استمراره على رأس الجهاز الفني سيكون في خطر إذا خسر في قطالونيا بينما يؤكد المدرب الفرنسي أنه يحظى بدعم كامل من جانب اللاعبين وإدارة النادي على حد سواء.

وقال لاعب منتخب فرنسا السابق: لقد فزت بالكثير مع هؤلاء اللاعبين وحققوا هم الكثير من الانتصارات معي وسأستمر معهم حتى النهاية. هم الذين يقاتلون ويركضون ويحاربون وبوسعي الإحساس بدعمهم.

وأضاف زيدان: لكن حتى الآن الأمر الأهم هو تغيير أساليبنا لأن أمامنا الكثير من المباريات الكبيرة حتى يتسنى لنا القيام بذلك خلال هذه المباريات. وهذا ما يجعل كرة القدم عظيمة جدا. فعندما تسوء الأمور فإنه يتعين عليك اظهار شخصيتك ونوعيتك.

وأردف زيدان قائلا: لا يمكنني أن أنفي أن الناس يقولون إن مستقبلي على المحك لكنه كان كذلك في العام الماضي وكان كذلك أيضا خلال فترتي الأولى هنا. علي فقط القيام بعملي وتجاهل كل شيء عدا ذلك.

وفي برشلونة على الجانب الآخر سيعود للتشكيلة جوردي ألبا لكن الفريق سيخوض اللقاء محروما من جهود الحارس مارك أندريه تير شتيغن والمدافع صمويل أومتيتي الغائبين منذ فترة طويلة.