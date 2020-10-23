شكرا لقرائتكم أنشيلوتي يعلن عودة خاميس إلى تدريبات إيفرتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ‬يأمل كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون أن يستعيد صانع اللعب خاميس رودريغيز لياقته في الوقت المناسب قبل مواجهة مضيفه ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد بعد يوم من توقع المدرب الإيطالي غياب الدولي الكولومبي عن المباراة.

وأصيب رودريغيز في التحام مع فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول في قمة مرسيسايد مطلع الأسبوع في جوديسون بارك رغم أنه لعب 90 دقيقة كاملة.

وتوقع أنشيلوتي في وقت سابق غياب اللاعب عن مواجهة ساوثامبتون لكنه أكد يوم الجمعة أن رودريغيز استأنف التدريبات.

وأبلغ الصحافيين: لم يخرج تماما من حساباتنا للمباراة. لحسن الحظ يتعافى جيدا وشارك في جزء من التدريبات. أتمنى أن يتدرب غدا وأن يكون جاهزا لمواجهة الأحد. أثق في قدرته على اللحاق بالمباراة.

وقال أنشيلوتي إنه سيدفع بقلب الدفاع بن جودفري، الذي خاض أول مباراة له مع إيفرتون أمام ليفربول، كظهير أيمن أمام ساوثامبتون حيث لا يزال كيني يتعافى من إصابة في الكاحل.

ولم يخسر إيفرتون متصدر الدوري الممتاز هذا الموسم وحقق أربعة انتصارات إضافة إلى تعادل مع ليفربول حامل اللقب.