بطولة إنكلترا: كلوب لا يريد معرفة مدة غياب فان دايك

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لندن: اعترف الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم الجمعة بأنه لا يريد معرفة مدة غياب قطب دفاعه الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك عن الملاعب بسبب إصابة في ركبته.

وتعرض فان دايك لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد تدخل من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد في دربي "مرسيسايد" الأسبوع الماضي وينتظر موعدا لإجراء عملية جراحية حيث من المتوقع غيابه عدة أشهر.

ويملك كلوب قطبي دفاع فقط هما جو غوميز والكاميروني جويل ماتيب، وبسبب إصابة الاخير اضطر الى إشراك لاعب الوسط البرازيلي فابينيو في مركز قطب الدفاع في المباراة التي فاز بها الأربعاء على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وقدم عرضا جيدا.

ورفض ليفربول تحديد جدول زمني للمدة التي سيغيب فيها فان دايك، لكنه لم يستبعده حتى الآن من الموسم بأكمله.

وقال كلوب الجمعة في مؤتمر صحافي عشية استضافة شيفيلد يونايتد في المرحلة السادسة من الدوري "لا نريد حتى أن نعرف ذلك (مدة الغياب)، لكي أكون صريحا معكم. سيستغرق الأمر بعض الوقت، هذا واضح".

وأضاف "أتفهم أن الناس مهتمون بفيرجيل، إنه على ما يرام، تقديم برنامج زمني عنه كل يوم ليس أمرا منطقيا".

وتابع "سيخضع للعملية الجراحية في الوقت المناسب، التعافي سيأخذ وقتا، الكل يتأقلم بشكل مختلف، لذلك لا توجد حاجة (لتحديد مدة التعافي)".

ويأمل كلوب في تلقي بعض الأخبار السارة بشأن الإصابات قبل استضافة شيفيلد، حيث من المرجح عودة حارس المرمى الدولي البرازيلي أليسون بيكر بعد تعافيه من الاصابة.

وغاب أليسون عن المباريات الثلاث الأخيرة بسبب إصابة في الكتف تعرض لها في التدريبات لكن يبدو أنه في مرحلة متقدمة من التعافي بعد أن عاد إلى التدريبات الخفيفة هذا الأسبوع.

وسيخضع الثلاثي ماتيب والبرازيلي تياغو ألكانتارا والغيني نابي كيتا لاختبارات اللياقة البدنية بعد غيابهم عن الرحلة إلى أمستردام.

ومن المرجح أن يواجه ليفربول مهاجمه الواعد السابق راين بروستر (20 عاما) الذي باعه إلى شيفيلد يونايتد في اليوم الاخير من سوق الانتقالات الصيفية مقابل 23,5 مليون جنيه استرليني (30 مليون دولار).

وقال كلوب "كلنا نعرفه جيدا وهذه هي المشكلة، نعرف مدى جودته. هذا هو الوضع".

وأضاف "كما هي الحال دائما مع صبي، خاصة مثل راين الذي هو بالفعل ولدنا - حسنا، ربما يجب أن أقول +كان ابننا+ هذا يعني دائمًا أنني أتمنى لهم حقا موسما رائعا في الدوري الممتاز".

وتابع "إذا كان راين في الملعب، فنحن نعلم أنه لا ينبغي أن نسمح له بإنهاء الهجمات أبدا لأنه أينما يحصل على الكرة فهو بطبعه ينهي الهجمات وهذا أكبر تهديد منه".