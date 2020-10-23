إصابة عمر الوحش في مران الإسماعيلي والأشعة تحدد مصيره من لقاء الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض عمر الوحش قائد الإسماعيلى لإصابة قوية فى العضلة الخلفية على هامش مران الفريق مساء اليوم، ومن المقرر أن يجرى لاعب الوسط الفريق الأشعة بعد قليل ، لتوضيح مدة غيابه والبرنامج الذى سيخضع إليه قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية..ويستعد الفريق لمباراته أمام الزمالك يوم الأثنين المقبل على ملعب الأخير فى إطار منافسات الجولة الختامية من عمر مسابقة الدورى المحلى.
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