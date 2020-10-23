شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمر الوحش في مران الإسماعيلي والأشعة تحدد مصيره من لقاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض عمر الوحش قائد الإسماعيلى لإصابة قوية فى العضلة الخلفية على هامش مران الفريق مساء اليوم، ومن المقرر أن يجرى لاعب الوسط الفريق الأشعة بعد قليل ، لتوضيح مدة غيابه والبرنامج الذى سيخضع إليه قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية..ويستعد الفريق لمباراته أمام الزمالك يوم الأثنين المقبل على ملعب الأخير فى إطار منافسات الجولة الختامية من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وإستمل مران الاسماعيلي على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها سرعة الارتداد من الحالة الدفاعية للهجومية ، كما تطرق المران لتدريبات على الكرات العرضية والتسديدات وسط تعليمات خاصة من المدير الفنى البرازيلى ريكاردو للاعبى الوسط الهجومى بتقديم المساندة الدفاعية حال فقدان الكرة ، وشهد المران عودة ثنائى الفريق أحمد مدبولى ووجيه عبد الحكيم بعد اكتمال شفائهما واصبحا جاهزين للمباراة فيما لم يشارك محمد صادق بسبب خضوعه لجلسات علاج طبيعى ، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات ، سعيا لإصلاح الأخطاء وسط اصرار كبير من اللاعبين على نيل ثقة الجهاز الفنى للمشاركة بالمواجهة المرتقبة.