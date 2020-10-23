الارشيف / اخبار الرياضه

إصابة عمر الوحش في مران الإسماعيلي والأشعة تحدد مصيره من لقاء الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمر الوحش في مران الإسماعيلي والأشعة تحدد مصيره من لقاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض عمر الوحش قائد الإسماعيلى لإصابة قوية فى العضلة الخلفية على هامش مران الفريق مساء اليوم، ومن المقرر أن يجرى لاعب الوسط الفريق الأشعة بعد قليل ، لتوضيح مدة غيابه والبرنامج الذى سيخضع إليه قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية..ويستعد الفريق لمباراته أمام الزمالك يوم الأثنين المقبل على ملعب الأخير فى إطار منافسات الجولة الختامية من عمر مسابقة الدورى المحلى.

 

وإستمل مران الاسماعيلي على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها سرعة الارتداد من الحالة الدفاعية للهجومية ، كما تطرق المران لتدريبات على الكرات العرضية والتسديدات وسط تعليمات خاصة من المدير الفنى البرازيلى ريكاردو للاعبى الوسط الهجومى بتقديم المساندة الدفاعية حال فقدان الكرة ، وشهد المران عودة ثنائى الفريق أحمد مدبولى ووجيه عبد الحكيم بعد اكتمال شفائهما واصبحا جاهزين للمباراة فيما لم يشارك محمد صادق بسبب خضوعه لجلسات علاج طبيعى ، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات ، سعيا لإصلاح الأخطاء وسط اصرار كبير من اللاعبين على نيل ثقة الجهاز الفنى للمشاركة بالمواجهة المرتقبة.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة عمر الوحش في مران الإسماعيلي والأشعة تحدد مصيره من لقاء الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"