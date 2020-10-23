شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على انذارات لاعبى الأهلى قبل إياب نصف نهائي أفريقيا أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، مواجهة الوداد المغربى المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وفى قائمته 5 لاعبين تلقوا البطاقة الصفراء،وتضم قائمة اللاعبين الذين يخوضون لقاء الليلة ولديعم بطاقات صفراء كلاً من ، محمد الشناوي وأيمن اشرف وديانج وأحمد فتحي وجيرالدو.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الليلة ، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن وبذلك يلعب أحمد فتحي في الجبهة اليسرى بدلاً من على معلول الذى يعاني من أجهاد في العضلة الخلفية.