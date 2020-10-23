مران تكتيكى قوى لبيراميدز قبل 48 ساعة من نهائى الكونفدرالية "صور وفيديو"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق نادي بيراميدز مرانا تكتيكيا قويا على ملعب نادي الوداد المغربي بالدار البيضاء، في إطار استعداداته المتواصلة لمواجهة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وجاء المران قويا للغاية واشتمل على وحدات بدنية وجوانب تكتيكية ركز عليها المدير الفني أنتي تشاتشيتش بجانب تقسيمة قوية، وتغادر بعثة بيراميدز بعد قليل مدينة الدار البيضاء في طريقها لمدينة الرباط العاصمة للبقاء بها حتى موعد لقاء النهائي المحدد له يوم الأحد المقبل في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما وجهت بعثة فريق بيراميدز في المغرب برئاسة ممدوح عيد، الشكر لسعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، ومجلس الإدارة، ومدير ملعب الوداد وجميع القائمين عليه، على استضافة تدريبات فريق الكرة والبعثة خلال الفترة الماضية استعدادا لمباراة لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، واستضاف ملعب الوداد المغربي في مدينة كازبلانكا 3 تدريبات لفريق نادي بيراميدز قبل سفره إلى مدينة الرباط العاصمة وخوض نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان.

وأوضحت بعثة بيراميدز أن نادي الوداد ساعد بيراميدز كثيرا خلال فترة وجوده بالدار البيضاء وذلل كافة العقبات واستضاف تدريبات الفريق، وأنها تشكر جميع أفراد النادي على تعاونهم ومشددة على تمنيها المزيد من التعاون بين الناديين مستقبلا.