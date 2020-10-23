شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفى من الطيران للاعبات دجلة للاحتفاء بحصدهن للدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبات فريق الطيران على إقامة ممراً شرفيا للاعبات فريق وادي دجلة للاحتفاء بهن عقب التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي، وأقامت لاعبات الطيران، ممر شرفي للاعبات دجلة أثناء دخولهن أرضية الملعب قبل بداية التى اقيمت بين الفريقين ضمن الجولة 21 من الدوري الممتاز.

دجلة



دجلة وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقان ليرتفع رصيد دجلة الي النقطة 37 بينما وصل الطيران الى النقطة 29. وجاءت نتائج الجولة ٢١ من دوري الكرة النسائية كالتالي .. وادي دجلة 0 /0 الطيران كفر سعد 5/ 2 المعادي واليخت صيد المحلة 4/ 0 الترام مباراة مؤجلة من الجولة ٢٠ مركز شباب الأميرية 2 / 0 المصري القاهري

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