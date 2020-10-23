شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: خسارة الزمالك أمام الرجاء فى القاهرة من دروب الخيال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أوضح طارق السيد أن سيناريو 2002 يمر به الزمالك حاليا بعدما واجهنا كل الفرق الكبيرة وقتها ونفس الحال خلال النسخة الحالية، كما أن مباراة الإسماعيلي فرصة مثالية كبرى للزمالك لمنح عدد من اللاعبين فرصة الراحة من الاجهاد الذي يعانون منه وعلى رأسهم محمود علاء.
وشدد طارق السيد على أن عدم وجود بديل لعبد الله جمعه في تشكيلة الزمالك قد تكون مؤثرة لكن اللاعب راجل ولديه استعداد غير عادي للمباريات التي يخوضها.
وحول رؤيته لموقف الفريق في نصف نهائي دوري الأبطال: "مين كان يحلم بالفوز على الرجاء بطل الدوري المغربي في ملعبه النتيجة إيجابية للغاية والزمالك استطاع أن يخرج فائزاً بأقل مجهود".
ووصف ما يتوقعه البعض بخسارة الفريق في الإياب قائلاً: "فكرة خسارة الزمالك من الرجاء البيضاوي بملعب القاهرة من دروب الخيال بعد الفوز في المغرب".
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