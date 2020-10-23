شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: خسارة الزمالك أمام الرجاء فى القاهرة من دروب الخيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقاً أن هناك عدد كبير من اللاعبين الجاهزين لمباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 1 نوفمبر المقبل بالقاهرة خاصة بين العناصر المهمة في صفوف القلعة البيضاء ، وأضاف طارق السيد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "تأجيل مباراة الزمالك ونفس الحال الرجاء الذي سيستعيد الكثير من لاعبيه المصابين".

أوضح طارق السيد أن سيناريو 2002 يمر به الزمالك حاليا بعدما واجهنا كل الفرق الكبيرة وقتها ونفس الحال خلال النسخة الحالية، كما أن مباراة الإسماعيلي فرصة مثالية كبرى للزمالك لمنح عدد من اللاعبين فرصة الراحة من الاجهاد الذي يعانون منه وعلى رأسهم محمود علاء.

وشدد طارق السيد على أن عدم وجود بديل لعبد الله جمعه في تشكيلة الزمالك قد تكون مؤثرة لكن اللاعب راجل ولديه استعداد غير عادي للمباريات التي يخوضها.

وحول رؤيته لموقف الفريق في نصف نهائي دوري الأبطال: "مين كان يحلم بالفوز على الرجاء بطل الدوري المغربي في ملعبه النتيجة إيجابية للغاية والزمالك استطاع أن يخرج فائزاً بأقل مجهود".

ووصف ما يتوقعه البعض بخسارة الفريق في الإياب قائلاً: "فكرة خسارة الزمالك من الرجاء البيضاوي بملعب القاهرة من دروب الخيال بعد الفوز في المغرب".