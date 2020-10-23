شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والوداد فى مصر بالبطولات الأفريقية = فوز و3 تعادلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى فريق الاهلى مع نظيره الوداد المغربى في اطار منافسات إياب نصف نهائي دورى ابطال افريقيا بالمباراة التي تجمع الفريقين بإستاد القاهرة، ويسعى الاهلى لتحقيق ثان فوز على بطل المغرب بالقاهرة فقد التقى مع الوداد في 9 مباريات منها 5 على أرض المنافس و4 في مصر فاز الاهلى مرة واحدة وتعادل في 3 مواجهات .

وبالعودة الى تاريخ الأهلى مع الأندية المغربية فقد ألتقى الفريق الأحمر مع ممثلي المغرب في 22 لقاء بمختلف البطولات فاز في 8 مباريات وتعادل في 6 وخسر مثلها.

ويخوض الأهلى مبارة الليلة بأعصاب هادئة إلى حد ما بعد الفوز فى مباراة الذهاب السبت الماضى بثنائية نظيف حملة توقيع محمد مجدى قفشة وعلى معلول، لذا فالفريق الأهلاوى لديه أفضلية فى التأهل لنهائى دورى الأبطال لكن اللقاء لن يكون سهلاً فى ظل الضغوط الشديدة التى وقعت على الأحمر بعدما ردد كثيرون أن الأهلى ضمن التأهل نسبياً للنهائى الأفريقي، كما أن الفريق المغربى حضر للقاهرة ولديه رغبة جامحة فى الثأر وإقصاء الأهلى من البطولة الأفريقية، ويتسلّح الوداد بخبرات لاعبيه وكذلك عدم معاناته من نفس ضغوط الأهلى، وهو ما يجعل مباراة الليلة غاية فى الصعوبة والإثارة والندية.