الأهلي يهاجم الوداد بمروان محسن.. وفتحي في الجبهة اليسرى بدلاً من معلول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة الوداد المغربي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن وبذلك يلعب أحمد فتحي في الجبهة اليسرى بدلاً من على معلول الذى يعاني من أجهاد في العضلة الخلفية.
وتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، مع لاعبيه قبل لقاء الليلة كثيراً عن أهمية التركيز فى الملعب مع انطلاق صافرة البداية وحتى النهاية واللعب بحماس وجدية وعدم الاستهانة بالفريق المغربي بدعوى "ضمان" التأهل بعد نتيجة لقاء الذهاب بالفوز بثنائية نظيفة، وكشف المدير الفنى أن الكرة لا تعترف إلا بالاجتهاد، لذا لابد أن يجتهد الجميع ويبذل قصارى جهده، وشرح لهم دوافع الفريق المغربي فى الثأر وهو ما يُحتّم على الجميع فى الأهلي التركيز جيداً حتى يتأكد صعود الفريق رسمياً لنهائي البطولة ويقطع خطوة كبيرة نحو استعادة اللقب الأفريقي الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.
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