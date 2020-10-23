شكرا لقرائتكم خبر عن الوصايا الخمس من موسيمانى لنجوم الأهلى قبل مواجهة الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد وضع القدم الأولى فى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا، يترقب عشاق النادى الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم، مباراة إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، والتى تجمع فريقى الأهلى والوداد، بعدما نجح المارد الأحمر فى وضع قدماً بالمباراة النهائية عقب فوزه فى لقاء الذهاب بالمغرب بهدفين نظيفين، حيث يسعى موسيمانى لتأكيد جدارته بالتأهل إلى النهائى على حساب الوداد.

وحرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى على منح لاعبيه نصائح هامة قبل مواجهة الوداد المغربى، والتى تعد بمثابة الروشتة لتخطى عقبة مهمة في طريق حصد اللقب الغائب عن دولاب بطولات القلعة الحمراء مستغلاً خبراته الكبيرة ودرايته بكافة الأمور داخل القارة الافريقية ومن أبرز تلك النصائح :

*الهدوء

طالب موسيمانى لاعبي الأهلى بالهدوء وعدم الانفعال والبعد عن التأثر بالأجواء المحيطة، مؤكداً لنجوم الفريق الأحمر أن مثل تلك المواجهات لا تحسم إلا بالثبات الانفعالى والتركيز فقط على تحقيق الهدف المطلوب من المباراة.

*التركيز

أكد موسيمانى للاعبي الأهلى أن التركيز طوال الـ90 دقيقة هو طريقهم للخروج بانتصار غالى الليلة، ،مشدداً أنه لا مجال لحدوث أي أخطاء فى موقعة الاياب، والتى من شأنها تحويل الدفة ناحية المنافس.

*الهدف المبكر

الهدف المبكر سوف يقتل حماس بطل المغرب ويقلل من معنوياته ويمنح فرصة للعب بأريحية كبيرة، هكذا تحدث موسيمانى مع لاعبي الأهلى عن ضرورة عدم التقهقر للدفاع فقط أمام الوداد، مؤكداً أنه لابد من خطف هدف مبكر يريح الأعصاب ويعلن بلوغ الاهلى المباراة النهائية لدوري الابطال.

*تجنب الاستفزازات

طالب موسيمانى لاعبي الأهلى بتجنب الاستفزازات المتوقعة في مثل هذه المباريات، مطالباً لاعبي الأهلى بالتحلى بأعلى درجات ضبط النفس طوال الـ90 دقيقة.

*عدم الاعتراض على التحكيم

حذر موسيمانى لاعبي الأهلى من الاعتراض على التحكيم، تجنباً لتعرض أي لاعب للطرد، الأمر الذى قد يُصعب من مأمورية الفريق فى المباراة، خاصة وأن المواجهة تحتاج إلى تركيز الجميع، ويجب ألا يتم تشتيت اللاعبين بعيدًا عن المباراة.