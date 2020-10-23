شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تدريب كرة طائرة بمشاركة باتشيكو.. وتأهيل حازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، فقرة تدريبات "كرة طائرة" بالقدم وذلك علي هامش المران الذى أقيم على ملعب النادي وقام بتقسيم اللاعبين علي أربع مجموعات، كل مجموعة تضم فريقين كما قام الجهاز الفني للزمالك قبل انطلاق هذه الفترة وأثناء قيام اللاعبين بعمليات الأحمال، بعمل مباراة فيما بينهم شارك فيها باتشيكو وأحد اعضاء الجهاز الاداري ، ضد مدحت عبدالهادي وكوستا مدربي الفريق .

واتسمت هذه الفقرة بوجود تحديات قوية بين كل الفرق، من خلال مباراة بنقط معينة حيث سعي كل فريق إلى الفوز علي الآخر من خلال حصد النقاط وحرص الجهاز الفني للفريق علي وجود الجانب الترفيهي في هذه الفقرة ، وذلك لازالة أي ضغوطات بسبب المواجهات الكثيرة خلال الفترة الأخيرة.

واكتفي الجهاز الفني للزمالك بهذه الفقرة والتي اتسمت بالجدية والترفيه في نفس الوقت، بجانب الحصة التأهيلية وبعض تدريبات الاطالات ومن ثم انتهي المران بينما واصل حازم إمام، ظهير الفريق، البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، خاض حازم إمام تدريبات بجمانيزيوم النادي، من أجل وصوله وتجهيزه بالشكل الامثل للفترة المقبلة.

كما واصل محمود علاء مدافع الزمالك تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع له من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، ضمن الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلى، في المباراة التي ستقام يوم الإثنين المقبل، في الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي يسعى فيها الأبيض لتحقيق الانتصار لحصد المركز الثاني في البطولة من أجل التأهل بشكل رسمي للمشاركة بصورة رسمية في النسخة المقبلة بدوري أبطال إفريقيا عقب تتويج الأهلي بشكل رسمي ببطولة الدوري وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة في البطولة الأفريقية وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثاني المتأهلين للمشاركة فى منافسات دوري الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، في الجولة الأخيرة بالدوري حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، في منافسات تلك الجولة لذا يرغب الأبيض في تحقيق الفوز لضمان حصد المركز الثاني الذي يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة مع احتلال بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلي في الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة.