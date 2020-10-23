مران الزمالك.. جلسة باتشيكو مع اللاعبين.. تدريب خاص لـ "أوباما".. وتأهيل حازم وعلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم الجمعة بمقره في ميت عقبة؛ استعداداً لمباراتهم المقبلة أمام الإسماعيلي يوم الاثنين المقبل.

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، على التحدث مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وفي بداية الحديث طالب المدير الفني اللاعبين بعدم الانشغال بأي أمر، والتركيز فقط في التدريبات كما هو معتاد منهم دائماً، والتركيز على لقاء الإسماعيلي، مشيراً إلى أن اللقاء هام جداً في مشوار الفريق المحلي؛ لحسم المركز الثاني ببطولة الدوري، وأنه لا بديل عن الفوز بالمباراة، مشددًا على ثقته في اللاعبين بتحقيق الفوز.

وشدد باتشيكو على اللاعبين على ضرورة غلق صفحة لقاء الرجاء في الوقت الحالي، بشكل مؤقت لحين تحقيق الهدف القادم وهو مباراة الدوري أمام الإسماعيلي، وحصد نقاطها ليكون ختام طيب للفريق في موسم الدوري من خلال حصد نقاط عديدة وهي الفوز والثلاث نقاط وحسم المركز الثاني، كذلك انتهاء مشوار بطولة بفوز وتأكيد على الأفضلية للفريق.

في الوقت نفسه فقد أكد اللاعبون للجهاز أنهم على استعداد لخوض أي لقاء في أي وقت، وأن تركيزهم في التدريبات وأدائها بشكل قوي استعداداً للقادم أي كان المنافس وأي كانت البطولة، مؤكدين أنهم يسعون دائما أن يكونوا على قدر المسئولية المحملة على عاتقهم تجاه جماهير النادي، وأن الهدف الأسمى دائمًا لهم هو الفوز والمنافسة وحصد البطولات .

وعقب ذلك تعاهد الجميع على الفوز وتقديم الأفضل فيما هو قادم، والتركيز القوي في التدريبات وعدم الانشغال بأي أمر .

وعقب الجلسة خاض لاعبو الفريق بدنية وتأهلية خفيفة على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة تضمنت الركض الخفيف حول الملعب، من خلال تقسيمهم على مجموعتين لدقائق قليلة، عقب ذلك أدوا بعض تدريبات فك العضلات ومرونة، تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين اليوم ، وذلك ضمن برنامج موضوع لمعالجة الإرهاق، والوصول باللاعبين إلى معدل بدني قوي.

وخصص الجهاز الفني فقرة خاصة ليوسف اوباما لاعب وسط الزمالك ، يؤديها في صالة الجمانيزيوم وذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

واكتفي أوباما بفقرة الجيم بناء على تعليمات الجهاز الفني للفريق؛ لرفع معدل اللياقة لديه ومعالجة الإرهاق استعدادا للفترة المقبلة.

وواصل حازم إمام لاعب وسط الفريق البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

وخاض حازم إمام تدريبات بجمانيزيوم النادي؛ لتجهيزه بالشكل الـمثل للفترة المقبلة، كما واصل محمود علاء مدافع الزمالك تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي الإثنين المقبل في الجولة 34 (الأخيرة) من الدوري الممتاز.

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