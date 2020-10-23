مران بيراميدز.. مسحة طبيبة أخيرة.. وتدريبات تكتيكية قبل مغادرة الدار البيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مرانا تكتيكيا قويا على ملعب نادي الوداد المغربي بالدار البيضاء في إطار استعداداته المتواصلة لمواجهة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء المران قويا للغاية واشتمل على وحدات بدنية وجوانب تكتيكية ركز عليها المدير الفني أنتي تشاتشيتش بجانب تقسيمة قوية.

ويجري جميع أعضاء بعثة فريق نادي بيراميدز في المغرب، مسحة أخيرة مساء اليوم، الجمعة، في مدينة الرباط، للكشف المبكر عن فيروس كورونا، طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

وتقرر أنه بمجرد وصول البعثة لمدينة الرباط العاصمة مساء اليوم، ستجري المسحة في فندق الإقامة، وفقا للبروتوكول الطبي للكاف، استعدادا للنهائي القاري.

وتغادر بعثة بيراميدز بعد قليل مدينة الدار البيضاء في طريقها لمدينة الرباط العاصمة للبقاء بها حتى موعد لقاء النهائي المحدد له يوم الأحد المقبل في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.