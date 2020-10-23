رسمياً.. الزمالك يطلب تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي: أرسل نادي الزمالك خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للمطالبة بتأجيل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا. نادي الزمالك طلب إقامة مباراة نهائي دوري الأبطال يوم 8 نوفمبر بدلاً من يوم 6 نوفمبر. وأعلن الاتحاد الإفريقي تأجيل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء على استاد القاهرة الدولي إلى يوم 1 نوفمبر بدلاً من 24 أكتوبر الجاري. وتعرض فريق الرجاء لهجمة من فيروس كورونا أصابت 14 لاعب بين صفوفه بالإضافة إلى أحد أفراد الجهاز الفني للفريق. ويأمل الزمالك في الحصول على فترة راحة إضافية استعداداً للمباراة النهائية حال نجاحه في عبور عقبة الرجاء المغربي، في حين سيحصل الأهلي أو الوداد على راحة كبيرة تبدأ من 23 أكتوبر، على الرغم من تخلل تلك الفترة مباراة محلية للأحمر.

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