شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب تأجيل نهائى دورى أبطال إفريقيا إلى 8 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت إدارة نادى الزمالك، خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تطلب فيه تأجيل لقاء نهائى دورى أبطال إفريقيا من 6 نوفمبر المقبل إلى 8 نوفمبر القادم، بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمي، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف "كاف" أن مباراة الزمالك والرجاء، والتى كان مقررا إقامتها مساء السبت المقبل، تم تأجيلها حتى الأول من نوفمبر المقبل، على أن يكون النهائى فى موعده وتحديدًا السادس من نوفمبر المقبل وجاء هذا بسبب إصابة 14 لاعبين داخل صفوف فريق الرجاء البيضاوي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذى جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق للقاهرة.

وكانت الأيام الأيام القليلة الماضية، قد شهدت محاولات من جانب نادي الرجاء لتأجيل اللقاء نظرًا للظروف التي يمر بها الفريق الأخضر من حيث الإصابات بعد ارتفاع عدد حالات كورونا إلى 14 لاعبًا، وهوا ما استجاب له الـ"كاف"، وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة مباراة الأهلى ضد الوداد فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا فى موعدها غدا،ً الجمعة كما شدد على أن المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا ستقام فى موعدها المحدد 6 نوفمبر المقبل.

ويأتى طلب الزمالك بتأجيل النهائي لـ8 نوفمبر حتى يكون هناك متسعا من الوقت أمام الفريق الأبيض من أجل الاستعداد بصورة جيدة للنهائى حال تأهله بعدما فاز الفريق الأبيض على نظيره المغربى، في لقاء الذهاب الذى جمع بينهما فى الدار البيضاء، بنتيجة 1 / 0، وسجل هدف فوز الزمالك، المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق من رأسية بعد عرضية تلقاها من أحمد زيزو.