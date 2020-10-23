شكرا لقرائتكم خبر عن المواجهات الاقصائية تزف بشرى سعيدة للأهلى قبل مواجهة الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق القلعة الحمراء، بشغف وقلق انطلاق مباراة إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والوداد، مع دقات التاسعة مساءً، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى، وكان المارد الأحمر قد حقق فوزاً ثميناً فى لقاء الذهاب بالمغرب بهدفين نظيفين، ويسعى موسيمانى لتأكيد جدارته بالتأهل إلى النهائى على حساب الوداد.

ويملك المارد الأحمر بشرى سعيدة في تاريخه مع المواجهات الاقصائية التي خاضها قبل مواجهة الإياب مع الوداد ، حيث لعب 91 مباراة إقصائية تخطى منافسيه في 76 مناسبة بينما ودع البطولة في 15 مناسبة .

وإجمالا خاض الاهلى 183 مباراة في الأدوار الاقصائية بدوري الابطال فاز في 96 وتعادل في 49 وخسر في 38 وسجل 298 هدفاً وإستقبل 122 هدف وحقق 99 كلين شيت وفشل في التسجيل في 53 مباراة.

Advertisements

ويحتاج الأهلي أن يتعامل مع مباراة العودة بنفس التحضير والتركيز الذى كان عليه فى لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضى، فالاستعداد الجيد وقتها قاد الفريق نحو تحقيق فوز مهم وثمين على فريق الفريق المغربى فى عقر داره، رغم أن الوداد دائماً ما يقدم عروضاً قوية ونتائج جيدة على أرضه ووسط جماهيره.

تدريبات الفريق الماضية شهدت تأكيدات كثيرة ومُتتالية من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على أن الفريق ليصعد لنهائي أفريقيا بعد، ولابد أن يجتهد الجميع فى مباراة العودة وأن يكون الجميع فى قمة تركيزهم بالشكل الذى يساعد الفريق فى النهاية على تحقيق هدفه بالتأهل الرسمي للدور النهائي.