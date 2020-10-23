شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس اختيار أفضل مدرب ولاعب في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اختيار جائزة أفضل مدرب ولاعب في الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري وتكريمه في حفل خاص ينظمه الجبلاية قبل انطلاق الموسم الجديد أسوة ببقية الإتحادات التي تقوم بذلك في القارة الأوروبية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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