شكرا لقرائتكم قبل مواجهة الليلة.. تعرف على مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل النادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب الفريق، اختبارً قوياً عندما يلتقى بنظيره الوداد المغربى فى إياب الدور الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، والتى تنطلق مع دقات التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولى، وكان المارد الأحمر قد حقق فوزاً ثميناً فى لقاء الذهاب بالمغرب بهدفين نظيفين، ويسعى موسيمانى لتأكيد جدارته بالتأهل إلى النهائى على حساب الوداد. وشهد مشوار الاهلى في الطريق لنصف النهائي محطات كثيرة وأرقام مثيرة نستعرضها في السطور التالية.. *الدور التمهيدي أطلع بره 0-4 الأهلى الاهلى 9 -0 أطلع بره تأهل الأهلي بنتيجة 13-0 في مجموع المباراتين اللتان أقيمت في الاسكندرية *الدور الأول كانو سبورت الغينى 0-2 الاهلى الأهلى 4-0 كانو سبورت الغينى تأهل الأهلي بنتيجة 6-0 في مجموع المباراتين *مرحلة المجموعات النجم الساحلى التونسى 1-0 الأهلى الأهلى 2-1 الهلال السودانى Advertisements الاهلى 2-0 بلاتنيوم الزيمبابوى بلاتنيوم 1-1 الاهلى الاهلى 1-0 النجم الساحلى الهلال 1-1 الاهلى احتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة B بعدما فاز 3، تعادل 2، خسر 1، سجل 7، استقبل 4 *الدور ربع النهائي الأهلى 2-0 ماميلودى صن دوانز بطل جنوب أفريقيا صن دوانز 1-1 الأهلى تأهل الأهلي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين . إجمالا لعب الأهلى قبل مواجهة الوداد المغربى 12 مباراة، فاز 8، تعادل 3، خسر 1، سجل 29 هدفاً واستقبل 5 *نصف النهائي الوداد المغربى 0- 2 الأهلى

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