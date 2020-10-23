شكرا لقرائتكم أرقام قياسية تنتظر الأهلي أمام الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والقارة السمراء، مع دقات التاسعة مساء اليوم، صوب استاد القاهرة الدولى حيث تنطلق مباراة إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، والتى تجمع فريقى الأهلى والوداد، بعدما نجح المارد الأحمر فى وضع قدماً بالمباراة النهائية عقب فوزه فى لقاء الذهاب بالمغرب بهدفين نظيفين.

ولطالما كانت مسابقة دوري أبطال أفريقيا مليئةً بالأرقام القياسية والأحداث التاريخية التي ظلّت راسخًة في أذهان عشّاق "الساحرة المستديرة" ، وتنتظر القارة السمراء على أحر من الجمر أن تبوح البطولة بأسرارها وتكشف النقاب عن بطل النسخة الحالية .

أربعة سنوات كاملة هي الفترة التي قضاها فريق الوداد المغربى بدون تلقى أي هزيمة على ملعبه مركب محمد الخامس بالدار البيضاء قبل أن يستضيف الأهلى مساء أمس السبت الماضى في ذهاب نصف نهائي دوري الابطال الأفريقي لينجح المارد الأحمر في كسر هذا التفوق وألحاق الهزيمة الأولى ببطل المغرب الذى كان مثيراً للدهشة أن أخر خسارة له على ملعبه في أخر 26 مباراة لعبها على مركب محمد الخامس أمام الاهلى أيضاً حيث فاز في 22 مواجهة وتعادل في 4 لقاءات ، ويعود تاريخ أخر هزيمة لبطل المغرب على ملعبه لـ 27 يوليو 2016 حينما تمكن الأهلى من الفوز عليه بهدف دون رد سجله رامى ربيعة في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى.

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وانتظر الأهلي للمباراة التاسعة ليخطف التفوق في تاريخ مواجهاته مع الوداد، بتسجيل انتصار ثالث له مقابل انتصارين للوداد، كما تفوق على مستوى الأهداف التي كانت متساوية بين الناديين.

ثنائية الاهلى في شباك الوداد تمثل الفوز الثانى للمارد الأحمر خارج ملعبه في نصف النهائي الافريقى منذ 15 عاماً حيث كان فوزه الأول على حساب غريمه الأزلي الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2005، بعد الفوز بنتيجة (2-1)، وكرر فوزه إيابا بهدفين نظيفين.

وخلال 15 مرة سابقة، تواجد فيها الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لم يحقق الأحمر الفوز خارج ملعبه سوى مرة وحيدة فقط، وكانت في القاهرة على حساب الزمالك.