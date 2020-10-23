شكرا لقرائتكم الفنانة رزان مغربي تتوقع نتيجة مباراة الأهلي والوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقعت الفنانة اللبنانية رزان مغربي نتيجة مباراة الأهلي والوداد المغربي المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة علي ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات اياب الدور نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي علما بأن لقاء الذهاب انتهي لصالح بطل مصر بالفوز بهدفين دون رد بالمغرب .

وقالت رزان مغربي في تصريحات علي هامش تواجدها في شرم الشيخ للمشاركة في الحدث العالمي للربان ولاء حافظ لتنفيذ أطول غطسة لمعاق تحت الماء :" بحب الأهلي وبحكم علاقتي بالجمهور المصري وحديثي مع الشعب المصري بقيت بتابع مباريات المارد الأحمر واعرف نجومه جيدا ، لكني في نفس الوقت احترم الكرة المغربية فهي صاحبة صولات وجولات علي الصعيد الافريقي ولها مذاقها الخاص "

وتضيف رزان مغربي:" أتوقع أن يفوز الأهلي ويصعد للمباراة النهائية لدوري الأبطال الإفريقي بفارق هدف عن الوداد الذي أتوقع أن يسجل في مباراة الليلة"

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وتابعت :" اعتبر نفسي من المحظوظين لاني تابعت الجيل الذهبي للأهلي في عصر محمد بركات ومحمد أبو تريكة وعماد متعب وجوزيه ، واحب من الجيل الحالي علي معلول ومحمد الشناوي ومحمود كهربا"

وعن الزمالك قالت رزان مغربي:" اعرف لاعبه التونسي فرجاني ساسي فهو مميز للغاية "

وعن المحترفين المصريين قالت رزان مغربي:"بالطبع محمد صلاح في القمة وفخر لكل العرب ، ولا انسي محمد زيدان وأحمد المحمدى ومحمد النني "

وعن الفريق الذي تشجعه عالميا قالت رزان مغربي:" احب برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد وأفضل ميسي عن رونالدو فهو لاعب خارق "