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شكرا لقرائتكم موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موعد مباراة بيراميدز في نهائي الكونفدرالية حيث تأهل فريق الكرة بنادي بيراميدز لمواجهة منافسه نهضة بركان المغربي مساء الأحد المقبل في نهائي بطولة الكونفدرالية.
موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية وتمكن فريق بيراميدز من الفوز على حساب حوريا كوناكري الغيني بنتيجة 2-0، سجلهما إبراهيم حسن وعبد الله السعيد في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي البطولة القارية.
موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية ووصل بيراميدز للمباراة النهائية في أول مشاركة قارية خلال تاريخه ساعيًا للتتويج باللقب الغالي.
موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية وتقام مباراة بيراميدز أمام نهضة بركان في العاشرة مساء الأحد بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت المغرب.
يذكر، أن نهضة بركان تأهل لنهائي الكونفدرالية، بعد الفوز على حسنية أغادير مساء أمس الاثنين بهدفين مقابل هدف.
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