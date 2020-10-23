شكرا لقرائتكم حافلة الأهلي تصل فندق الإقامة استعدادا للتحرك إلى استاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت حافلة النادي الأهلي لمقر إقامة الفريق في أحد فنادق التجمع تمهيدا لتحرك الفريق في السابعة مساء تجاه استاد القاهرة، استعدادا لخوض مباراة الوداد المغربى، المقرر لها التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولى، وتناول لاعبو الأهلي الإفطار فى التاسعة صباحاً، ثم الغداء فى الثانية ظهراً، قبل أن يُحدد الجهاز الفنى الخامسة مساءً لتناول وجبة خفيفة قبل ساعتين تقريباً من التحرك لخوض المباراة.

وتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، مع لاعبيه قبل لقاء الليلة كثيراً عن أهمية التركيز فى الملعب مع انطلاق صافرة البداية وحتى النهاية واللعب بحماس وجدية وعدم الاستهانة بالفريق المغربي بدعوى "ضمان" التأهل بعد نتيجة لقاء الذهاب بالفوز بثنائية نظيفة، وكشف المدير الفنى أن الكرة لا تعترف إلا بالاجتهاد، لذا لابد أن يجتهد الجميع ويبذل قصارى جهده، وشرح لهم دوافع الفريق المغربي فى الثأر وهو ما يُحتّم على الجميع فى الأهلي التركيز جيداً حتى يتأكد صعود الفريق رسمياً لنهائي البطولة ويقطع خطوة كبيرة نحو استعادة اللقب الأفريقي الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ويعول موسيماني في لقاء الليلة على نفس الأسماء التى خاضت لقاء الذهاب إذ لا ينوى المدير الفني التغيير في تشكيلة الفريق التى حققت فوزاً مهماً على بطل المغرب في عقر داره وتبدو أوراق موسيماني الرابحة هى، قفشة وأجاى والسولية ومروان محسن وديانج ومحمد هانى ومن خلفهم الحارس المُتميّز محمد الشناوى، ويرغب المدير الفني الدفاع بمحمود عبد المنعم كهربا فى الشوط الثاني بعدما حرمته الإصابة من المشاركة في لقاء الذهاب، فيما تأكدت جاهزية الثنائى قفشة ومروان محسن بعدما عانى من إصابات خفيفة في لقاء الذهاب بالمغرب.