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التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوداد المغربى بدورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجنوب أفريقى باتسيو موسيمانى المدر الفني لفريق الأهلى على القائمة المقرر أن يخوض بها مباراته أمام الوداد المغربى في إياب نصف نهائي دورى ابطال افريقيا، والمقرر لها فى التاسعة من مساء اليوم بإستاد القاهرة .

ويٌعد التشكيل المتوقع للأهلى أم الوداد المغربى ، محمد الشناوي في حراسة المرمى ، و في خط الدفاع: محمد هاني  ، ياسر إبراهيم ،  أيمن أشرف  ، أحمد فتحي ، و بالانتقال إلى خط الوسط فيشارك أليو ديانج ،  عمرو السولية ،  محمد مجدي أفشة  ، حسين الشحات ،  جونيور أجاي ، ويأتى مروان محسن في الهجوم

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وعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والوداد المغربي ظهر أمس ، الخميس، بمقر النادى بالجزيرة، فى حضور ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف». ومثل الأهلي فى الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري، وعمرو محب مترجم الفريق، والطاقم الإداري، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

 

وتقرر فى الاجتماع أن يخوض الأهلي المباراة بزيه التقليدى، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدى فريق الوداد القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأزرق

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