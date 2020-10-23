شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوداد المغربى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجنوب أفريقى باتسيو موسيمانى المدر الفني لفريق الأهلى على القائمة المقرر أن يخوض بها مباراته أمام الوداد المغربى في إياب نصف نهائي دورى ابطال افريقيا، والمقرر لها فى التاسعة من مساء اليوم بإستاد القاهرة .
ويٌعد التشكيل المتوقع للأهلى أم الوداد المغربى ، محمد الشناوي في حراسة المرمى ، و في خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، و بالانتقال إلى خط الوسط فيشارك أليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، ويأتى مروان محسن في الهجوم
وعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والوداد المغربي ظهر أمس ، الخميس، بمقر النادى بالجزيرة، فى حضور ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف». ومثل الأهلي فى الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري، وعمرو محب مترجم الفريق، والطاقم الإداري، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وتقرر فى الاجتماع أن يخوض الأهلي المباراة بزيه التقليدى، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدى فريق الوداد القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأزرق
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