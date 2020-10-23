شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربي: بحب الأهلى ومعلول وبحترم الوداد.. والأحمر سيفوز بفارق هدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الفنانة اللبنانية رزان مغربى نتيجة مباراة الأهلى والوداد المغربى، المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات إياب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقي، علماً بأن لقاء الذهاب انتهى لصالح بطل مصر بالفوز بهدفين دون رد بالمغرب .

وقالت رزان مغربى، فى تصريحات على هامش وجودها فى شرم الشيخ للمشاركة فى الحدث العالمى للربان ولاء حافظ لتنفيذ أطول غطسة لمعاق تحت الماء، "بحب الأهلى وبحكم علاقتى بالجمهور المصرى، وحديثى مع الشعب المصرى بقيت بتابع مباريات المارد الأحمر، وأعرف نجومه جيداً، لكننى فى نفس الوقت أحترم الكرة المغربية فهى صاحبة صولات وجولات على الصعيد الأفريقى ولها مذاقها الخاص ."

وأضافت رزان مغربى، "أتوقع أن يفوز الأهلى ويصعد للمباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقى بفارق هدف عن الوداد الذى أتوقع أن يسجل فى مباراة الليلة".

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وتابعت رزان، "أعتبر نفسى من المحظوظين لأننى تابعت الجيل الذهبى للأهلى فى عصر محمد بركات وأبو تريكة وعماد متعب وجوزيه، وأحب من الجيل الحالى على معلول ومحمد الشناوى ومحمود كهربا".

وعن الزمالك قالت رزان مغربى، "أعرف لاعبه التونسى فرجانى ساسى فهو مميز للغاية ."

وعن المحترفين المصريين قالت رزان مغربى، "بالطبع محمد صلاح فى القمة وفخر لكل العرب، ولا أنسى محمد زيدان وأحمد المحمدى ومحمد الننى".

وعن الفريق الذى تشجعه عالميا قالت رزان مغربى، "أحب برشلونة الإسبانى ومانشستر يونايتد، وأفضل ميسى عن رونالدو فهو لاعب خارق ."