فيديو.. مشوار الأهلى فى دورى الأبطال قبل مواجهة الوداد المغربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، اختبارً قوياً عندما يلتقى مع الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولى، وكان المارد الأحمر قد حقق فوزاً ثميناً فى لقاء الذهاب بالمغرب بهدفين نظيفين، ويسعى موسيمانى لتأكيد جدارته بالتأهل إلى النهائى على حساب الوداد. وشهد مشوار الاهلى في الطريق لنصف النهائي محطات كثيرة وأرقام مثيرة نستعرضها في السطور التالية.. *الدور التمهيدي *الدور التمهيدي اطلع بره 0-4 الأهلى الأهلى 9 -0 أطلع بره تأهل الأهلي بنتيجة 13-0 في مجموع المباراتين اللتان أقيمت في الاسكندرية *الدور الأول *الدور الأول كانو سبورت الغينى 0-2 الاهلى الأهلى 4-0 كانو سبورت الغينى تأهل الأهلي بنتيجة 6-0 في مجموع المباراتين *مرحلة المجموعات *مرحلة المجموعات النجم الساحلى التونسى 1-0 الأهلى الأهلى 2-1 الهلال السودانى الأهلى 2-0 بلاتنيوم الزيمبابوى Advertisements بلاتنيوم 1-1 الأهلى الأهلى 1-0 النجم الساحلى الهلال 1-1 الأهلى احتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة B بعدما فاز 3، تعادل 2، خسر 1، سجل 7، استقبل 4 *الدور ربع النهائي *الدور ربع النهائي الأهلى 2-0 ماميلودى صن دوانز بطل جنوب أفريقيا صن دوانز 1-1 الأهلى تأهل الأهلي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين . إجمالا لعب الأهلى قبل مواجهة الوداد المغربى 12 مباراة، فاز 8، تعادل 3، خسر 1، سجل 29 هدفاً واستقبل 5 *نصف النهائي *نصف النهائي الوداد المغربى 0- 2 الأهلى

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