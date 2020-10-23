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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلى يتسلم درع الدورى 31 أكتوبر أمام الطلائع، وباتشيكو يُحفز شيكابالا للعودة للمشاركة فى المباريات.

الأهلى يتسلم درع الدورى 31 أكتوبر أمام الطلائع

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تسليم الأهلى درع الدورى يوم 31 أكتوبر الجارى وهو موعد مباراة الفريق الأحمر أمام طلائع الجيش فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر الدورى العام، حيث سيتم تسليم الفريق الأحمر درع الدورى داخل الملعب وتحديدا عقب المباراة المرتقبة.

باتشيكو يُحفز شيكابالا للعودة للمشاركة فى المباريات

حفّز البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق، من أجل العودة للمشاركة مع الفريق خلال المباريات المتبقية من الموسم الحالى عقب تعافيه من إصابة الركبة التى أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية، قبل تعافيه تماما من تلك الإصابة وعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية، حيث وعد المدرب البرتغالى الأباتشى بالحصول على فرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة، ولكن بصورة تدريجية تجنبًا لعودة الإصابة له، حيث يرفض باتشيكو فى استغلال شيكابالا كونه أحد الأوراق الرابحة داخل صفوف الفريق والتى يحتاجها فى المرحلة المتبقية من الموسم الجارى.

طاهر محمد ينضم لتدريبات الأهلى بعد مواجهة المقاولون وبيراميدز

ينضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب المنتقل في الموسم الجديد للأهلي لناديه الجديد، بعد نهاية مواجهة ذئاب الجبل وبيراميدز في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري العام المقرر اقامتها نهاية شهر أكتوبر الجاري، وانتقل طاهر محمد طاهر للأهلي لمدة 5 سنوات بداية من الموسم المقبل مقابل 20 مليون جنيه بالإضافة لإمكانية إعارة 3 لاعبين لذئاب الجبل بعد نهاية الموسم.

غزل المحلة يقرر تعديل عقد خالد عيد

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قرر مسئولو نادى غزل المحلة تعديل عقد خالد عيد المدير الفنى للفريق عقب صعود الفريق الى الدورى الممتاز الموسم المقبل عقب المجهود الكبير الذى قام به المدرب فى رحلة الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة، من جانب أخر، استقبلت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني، المدير الفنى لفريق غزل المحلة خالد عيد بعد صعوده للدورى الممتاز هذا الموسم بعد غياب الفريق عن دورى الأضواء منذ اربع سنوات. وعرض عبد الغني على خالد عيد الانضمام ليكون عضواً بالجمعية، وهو ما رحب به المدير الفنى للمحلة وطلب ملء الاستمارة وانضمام اللاعبين للجمعية لما تقدمه من خدمات، منها علاج اللاعبين والوقوف بجانبهم فى الأزمات وتقديم لهم الخدمات وحضور المدربين لدورات تدريبية سواء داحل مصر او خارجها.

أسوان يخوض مباراته الأخيرة أمام الاتحاد فى الدورى دون طبيب ومدرب أحمال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان مباراته الأخيرة فى الدورى العام، والتى من المقرر أن تجمعه بالاتحاد السكندرى الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى العام، بدون طبيب ومدرب أحمال، بعد رحيل الجهاز الفنى السابق للفريق بقيادة أحمد كشرى، على أن يتعاقد أسوان مع طبيب جديد الفترة المقبلة مع الجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة سامى الشيشينى، الذى تولى المسئولية خلفاً لكشرى.

محمد سليم لاعب حرس الحدود يخضع لجراحة الرباط الصليبى للمرة الثانية

وافق مسئولو فريق حرس الحدود على إجراء اللاعب محمد سليم جراحة الرباط الصليبى للمرة الثانية غدا السبت بأحد المراكز الطبية و ذلك عقب شكوى اللاعب من بعض الألم وظهور قطع فى الرباط الصليبى، وأصبح فريق حرس الحرس الضلع الثالث لمثلث الفرق الهابطة بشكل رسمى لدورى القسم الثانى بجانب طنطا ونادى مصر عقب تذيل ترتيب بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم .

الاتحاد السكندرى يعلن عن التعاقد مع حسام عاشور خلال ساعات

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري علي اقتراب حسام عاشور لاعب الأهلي السابق من الانضمام إلي النادي السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال:"هناك تواصل مع عاشور، كونه من اللاعبين المؤثرين ويمتلك خبرات كبيرة ووجوده إضافة لأي فريق".