شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والوداد فى إياب نصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر جماهير الكرة المصرية مباراة الأهلى مع الوداد المغربى الليلة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث بات المارد الأحمر على بُعد خطوة واحدة من التأهل لنهائى البطولة الأفريقية بعد فوزه فى لقاء الذهاب بالمغرب الأسبوع الماضى، ونرصد فى سياق التقرير التالى أهم المعلومات الخاصة بمباراة الليلة وإلى التفاصيل:

س: ما هو ملعب وموعد مباراة الأهلى والوداد؟

ج: الأهلى يلتقى مع الوداد المغرب فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بأعصاب هادئة إلى حد ما بعد الفوز فى مباراة الذهاب السبت الماضى بثنائية نظيف حملت توقيع محمد مجدى قفشة وعلى معلول.

س: ماذا عن آخر تطورات واستعدادات الأهلى لمباراة الليلة؟

ج: الأهلى استعد للمباراة من خلال تدريبات يومية بملعب التتش بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب، ودخل الفريق معسكراً مُغلقاً أمس الأول الأربعاء.

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س: هل تعرض الأهلى لإصابات جديدة قبل لقاء الليلة؟

ج: حدث إصابة بسيطة فى الفريق من خلال مُعاناة على معلول من إجهاد فى العضلة الخلفية، ومن الممكن أن يُجازف به المدير الفنى بيتسو موسيمانى لكن الأخير يرفض ذلك ويتجه لإراحة معلول على الدكة حتى لا تتفاقم إصابته، خاصة فى ظل النتيجة الجيدة التى حقهها الفريق فى لقاء الذهاب بالمغرب.

س: من سيُشارك فى الجبهة اليسرى حال غياب معلول رسمياً عن لقاء الليلة؟

ج: بنسبة كبيرة سيُشارك أحمد فتحى فى الجبهة اليسرى بدلاً من معلول حال تأكد غياب الأخير.

س: كيف تحدث موسيمانى مع لاعبى الأهلى قبل لقاء الليلة؟

ج: تحدث موسيمانى مع لاعبيه قبل لقاء الليلة كثيراً عن أهمية التركيز فى الملعب مع انطلاق صافرة البداية وحتى النهاية، واللعب بحماس وجدية وعدم الاستهانة بالفريق المغربى بدعوى "ضمان" التأهل بعد نتيجة لقاء الذهاب، وكشف المدير الفنى عن أن الكرة لا تعترف إلا بالاجتهاد، لذا لابد أن يجتهد الجميع ويبذل قصارى جهده، وشرح لهم دوافع الفريق المغربى فى الثأر وهو ما يُحتّم على الجميع فى الأهلى التركيز جيداً حتى يتأكد صعود الفريق رسمياً لنهائى البطولة ويقطع خطوة كبيرة نحو استعادة اللقب الأفريقى الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.