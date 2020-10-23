شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد الفرع الجديد لنادى الاتحاد السكندرى بأرض الغابة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفرع الجديد لنادى الاتحاد السكندرى بأرض الغابة، وكان فى استقباله محمد مصيلحى رئيس النادى وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لنادى الاتحاد السكندرى بعد صعوده لنصف نهائى كأس مصر، لافتًا إلى أن "زعيم الثغر" نادى الاتحاد السكندرى، أحد العلامات الرياضية بمحافظة الإسكندرية، مشيدا بمنشآت النادى، والتى تعتبر إضافة كبيرة وقوية للبنية التحتية الإنشائية الرياضية لمحافظة الإسكندرية.

ووجه "صبحى" خلال جولته بدراسة إمكانية دعم المرحلة الثانية بفرع النادى الجديد، مع دراسه تطوير أرضية ملعب النجيل الصناعى (ملعب الشهيد المقدم شريف محمد عمر) بفرع نادى الاتحاد الجديد، موضحًا أن نادى الاتحاد السكندرى من الأندية الجماهيرية والشعبية، والذى نتمنى له دائما التوفيق، معربا عن تفائله الكبير بعودة زعيم الثغر إلى مكانته الكروية قريبا على يد مدربه الجديد الكابتن حسام حسن.

من جانبه، قال محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم يدخر جهدا في تطوير ودعم الرياضة المصرية منذ توليه حقيبة الشباب والرياضة، معبرا عن سعادته بدعمه للاندية الجماهيرية والشعبية، وسعيه الدائم في مواجهد التحديات وحل المشكلات التي تواجه الرياضة المصرية.

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جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد شارك في ماراثون للدراجات الهوائية برفقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم، كما شهد المهرجان الرياضي للمرأة ببشاير الخير، ومن المقرر ان يقوم وزير الشباب والرياضة بزيارة تفقدية لمديرية الشباب يفتتح خلالها صالة للياقة البدنية "جيم"، وحمام سباحة وملعب خماسي بمركز شباب أبيس



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وزير الشباب بالاسكندرية (2)



وزير الشباب بالاسكندرية (3)



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