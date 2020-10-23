شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم مصير الهبوط والصعود فى القسم الثانى والثالث خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اجتماعا خلال الـ48 ساعة المقبلة لتحديد مصير الهبوط والصعود فى دوري القسم الثاني والثالث، بعد الاتصالات المكثفة خلال الفترة الأخيرة من الأندية للترتيب سواء لاستكمال الموسم الحالي أو الاستعداد للدورى الجديد.

وكشف مسؤولو اللجنة الخماسية أنه كان سيتم عقد اجتماع الأسبوع المنقضي ولكن تم تأجيله للأسبوع المقبل لوجود أكثر من ملف مهم آخر، وسيتم حسم مصير ملف القسم الثانى والثالث يومى الأحد أو الاثنين على أقصى تقدير.

وأجرى مسئولو أندية القسم الثالث اتصالات بأعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من أجل الاستفسار عن الموقف النهائى من نظام الصعود لدورى القسم الثانى، بعد انتهاء المسابقة أمس 20 أكتوبر.

وكان اتحاد الكرة قد حدد إقامة دورة ترقى لدورى القسم الثالث والتى تضم 12 مجموعة يتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات بعد ذلك من 4 فرق أوائل المجموعات الـ12 بحيث يصعد ثلاث فرق مباشرة للقسم الثانى، وهو النظام المحدد من بداية الموسم الجارى وتم إرسال خطابات رسمية للأندية بذلك.

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وكشف مسئولو أندية القسم الثالث أنهم تلقو تأكيدات من مسئول باتحاد الكرة أكد لهم صعود الـ12 نادى إلى دوري القسم الثاني و إلغاء دوري الترقي ، وطالبوه خلال الساعات الأخيرة بإصدار قرار رسمي بذلك من أجل التجهيز سواء للموسم الجديد في حالة تطبيق قرار صعود الـ12 فريق ، و أيضا في حالة إقامة دوري ترقي من أجل التحضير واستمرار تدريبات الفرق وعدم منحهم راحة.

فى سياق مغاير، أسفرت مسابقات القسم الثانى عن هبوط خمسة فرق من كل مجموعة، ففى المجموعة الأولي هبطت أندية "سوهاج -الإعلاميين -الفيوم -ديروط -طهطا"، وفى المجموعة الثانية تأكد هبوط "النجوم -المريخ -كوكا كولا -الترسانة - الزرقا"، وفي المجموعة الثالثة تأكد هبوط أندية "الحمام -الاوليمبي -بلدية المحلة -مالية كفر الزيات -بيلا".

وتمسكت اللجنة الخماسية بالنظام الذي تم وضعه بداية الموسم لأن أى تغيير فيه سيفتح عليهم أبوابا كثيرة، خاصة أن إلغاء الهبوط فى القسم الثاني سيجعل الأندية الهابطة في باقي الأقسام بالمطالبة بإلغاء الهبوط خاصة أندية الدورى الممتاز.