الارشيف / اخبار الرياضه

ريال مدريد يعلن قائمته لموقعة الكلاسيكو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة في الكلاسيكو المرتقب.

ويحل ضيفا على غريمه برشلونة غدا السبت في تمام الساعة الرابعة عصرا على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من .

وأكد زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة أن المدافع الإسباني سيرجيو راموس قائد الفريق أصبح جاهزا للمشاركة في اللقاء بعد تعافيه بنسبة 100% من إصابته.

ويستمر غياب كل من إدين هازارد، داني كارفاخال، ألفارو أودريوزولا وماريانو دياز بداعي الإصابة.

Advertisements

وضمت قائمة ريال مدريد 20 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، دييجو ألتوب سواريز.

الدفاع: ناتشو هيرنانديز، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، إيدير ميليتاو، مارسيلو، فيرلاند ميندي.

الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، إيسكو ألاركون.

وفي الهجوم: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، فينييوس جونيور، رودريجو جويس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يعلن قائمته لموقعة الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا