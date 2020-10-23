ريال مدريد يعلن قائمته لموقعة الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو المرتقب.

ويحل ريال مدريد ضيفا على غريمه برشلونة غدا السبت في تمام الساعة الرابعة عصرا على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وأكد زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة أن المدافع الإسباني سيرجيو راموس قائد الفريق أصبح جاهزا للمشاركة في اللقاء بعد تعافيه بنسبة 100% من إصابته.

ويستمر غياب كل من إدين هازارد، داني كارفاخال، ألفارو أودريوزولا وماريانو دياز بداعي الإصابة.

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وضمت قائمة ريال مدريد 20 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، دييجو ألتوب سواريز.

الدفاع: ناتشو هيرنانديز، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، إيدير ميليتاو، مارسيلو، فيرلاند ميندي.

الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، إيسكو ألاركون.

وفي الهجوم: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، فينييوس جونيور، رودريجو جويس.