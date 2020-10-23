مدرب الوداد: كأن شبحًا كان بالمغرب.. وهذا ما نحتاجه أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي، المدير الفني للوداد المغربي، أنه سيتجنب الأخطاء التي حدثت في مواجهة الذهاب أمام الأهلي، مؤكدًا على قدرة الفريق على قلب الموازين بما سيقدمه في لقاء الإياب مساء اليوم الجمعة.

ويستضيف الأهلي فريق الوداد على ملعب استاد القاهرة في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور نصف نهائي لدوري الأبطال.

وقال جاموندي، في تصريحات نقلتها صحيفة "المنتخب المغربية: "ما حدث في الذهاب كان غريبا بالفعل، ولا أود العودة للنبش في تفاصيله، لأن فصولا حدثت في آخر لحظة أربكت وزلزلت القرارات والخطة والتكتيك".

وأضاف: "كان من الطبيعي أن يكون الوداد قد ظهر بتلك الصورة وأنا مسؤول عن كل ذلك بطبيعة الحال، لكن تلك اللذغة لن تتكرر معي، فلن أُلدغ من ذات الجحر مرتين".

وأكمل: "المؤسف هو كوني تابعت تحاليل جميعها نالت من الوداد وكأنه كان شبحا في المباراة، لقد أهدرنا ضربة جزاء كان بإمكانها تغيير واقع المواجهة بالكامل ومعه تغيير النقاش الدائر حاليا".

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وأوضح: "أهدرنا فرصا عديدة والدليل اختيار حارسهم محمد الشناوي نجما للمباراة، ما يعني أننا وضعناه تحت الضغط والاختبار".

وتابع: "لا أملك المزيد لأضيفه، كرة القدم عودتنا على مشاهد خارج التوقعات، نحتاج هدفا مبكرا في مباراة اليوم مثلما فعلوا على أرضنا، وبعدها كل شيء قابل لكي يتغير".

وأتم المدير الفني للوداد تصريحاته قائلا: "هم يعرفون جيدا أن المباراة لن تكون سهلة عليهم، ونحن نأتي لمباراة القاهرة وكأنها مباراة نهائية يجب أن نفوز لنربح لقبها، وهذا ما جئنا من أجله".

ويدخل الأهلي مباراة العودة متسلحًا بالفوز الثمين الذي حققه في مواجهة الذهاب قبل بضعة أيام في كازابلانكا بهدفين دون رد، سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول.

ويتطلع الأهلي لحسم بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ13 في تاريخه، والمضي نحو استعادة لقبه المفضل من أجل تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال الذي تُوج به 8 مرات.