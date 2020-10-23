"القناة المجانية والتشكيل المتوقع وطريقة المشاهدة.. دليلك لمشاهدة الأهلي والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وضعت قناة "أون تايم سبورتس" خريطة نقلها لمباراة الأهلي والوداد المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق الوداد على ملعب استاد القاهرة في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور نصف نهائي لدوري الأبطال.

ويدخل الأهلي مباراة العودة متسلحًا بالفوز الثمين الذي حققه في مواجهة الذهاب قبل بضعة أيام في كازابلانكا بهدفين دون رد، سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول.

ويتطلع الأهلي لحسم بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ13 في تاريخه، والمضي نحو استعادة لقبه المفضل من أجل تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال الذي تُوج به 8 مرات.

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تعرف على القناة المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد

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