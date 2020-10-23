تقارير: 3 حالات شفاء في الرجاء قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن المدرب جمال سلامي، المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، قد استعاد خدمات ثلاثة لاعبين بعد أن تماثلوا للشفاء من عدوى فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة Le360 أن الثلاثي محمد زريدة وعبد الرحيم شاكير وأيوب نناح قد تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا بعد مسحة جديدة جرت للفريق.

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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قد قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أن رفضت السلطات المغربية السماح للفريق بمغادرة المغرب بعد أن تم فرض عليهم حجر صحي إثر تفشي فيروس كورونا بين عدد من اللاعبين.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز في الدار البيضاء بهدف دون رد في المباراة التي جرت يوم الأحد الماضي على مركب محمد الخامس.

الرجاء كان قد أعلن في وقتٍ سابق أن عدد الإصابات بين لاعبي الفريق قد وصل إلى 14 حالة.