زيدان يعلن جاهزية راموس للكلاسيكو.. ويتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية لمدافع الإسباني سيرجيو راموس قائد الفريق للمشاركة أمام برشلونة في الكلاسيكو.

ويحل ريال مدريد ضيفا على غريمه برشلونة غدا السبت في تمام الساعة الرابعة عصرا على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة: "سيرجيو هو قائدنا، لكننا لن نجازف بذلك. لقد تعافى وسيكون معنا في المباراة".

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وأضاف: "راموس على وشك أن يكون جاهزا بنسبة 100% وهو كذلك بالفعل".

وانتقل زيدان للحديث عن مدى دعم رئيس النادي له بعد الخسارة في آخر مباراتين قائلا: "لقد لاحظت دعم الجميع. جعلني اللاعبون أفوز بأشياء كثيرة، وسأظل دائمًا حتى الموت مع لاعبي فريقي لأنهم يقاتلون".

وأكمل: "ألاحظ دعم الجميع وعلينا أن نتحسن، عندما تسوء الأمور يبدو أن لديهم شخصية وجودة، ويجب أن نظهر ذلك غدا".

وعن إذا كان مستقبله على المحك مع ريال مدريد، أكد زيدان: "هذا ما يقال، لن أنكره.. قيل الأمر نفسه العام الماضي وفي الفترة الأولى نفس الشيء، ما عليّ فعله هو أن أؤدي عملي، والأمور الأخرى لا تهمني".