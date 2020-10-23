خاص.. موسيماني يجتمع بـ4 لاعبين قبل ساعات من مواجهة الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع رباعي دفاع الفريق قبل ساعات من مواجهة الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الجمعة.

وعلم "الخليج 365" أن موسيماني اجتمع بكل من "أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، ومحمد هاني"، اليوم الجمعة للحديث عن ضرورة مراقبة أبرز العناصر الهجومية في فريق الوداد.

وأكد موسيماني في الجلسة التي اختص بها رباعي الدفاع أن الوداد خصم لا يستهان به ولديه قوة هجومية تتمثل في الجناحين بديع أووك وإسماعيل الحداد، بجانب صانع الألعاب أيمن الحسوني والمهاجم الكونجولي كازادي كاسونجو.

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وشدد المدير الفني خلال حديثه مع محمد هاني على ضرورة منع خطورة إسماعيل الحداد مثلما حدث في مباراة الذهاب، وألا يمنحه فرصة التقدم بالكرة تجاه مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

ويدخل الأهلي مباراة العودة متسلحًا بالفوز الثمين الذي حققه في مواجهة الذهاب قبل بضعة أيام في كازابلانكا بهدفين دون رد، سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول.

ويتطلع الأهلي لحسم بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ13 في تاريخه، والمضي نحو استعادة لقبه المفضل من أجل تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال الذي تُوج به 8 مرات.