الهلال السعودي يضم نجم سبورتنج لشبونة البرتغالى

نجحت إدارة نادى الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل في التعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فيتو لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج لشبونة.

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية بإن إدارة الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل تواصلت مع وكيل فيتو للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الهلال السعودي اتفقت مع وكيل اللاعب على أحد بنود عقده الجديد مع الهلال والذي تقرر أن يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.

كانت إدارة نادى سبورتينج لشبونة وافقت على العرض المقدم لها من الهلال والذي يبلغ 8 مليون يورو، على ثلاث دفعات.

من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

يحتل نادي الهلال السعودي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤ نقاط.

يستئناف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في بطولة دورى كأس دفعات.من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.يحتل نادي الهلال السعودي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤ نقاط.يستئناف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في بطولة دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021 بمواجهة نظيره فريق ضمك يوم السبت ٣١ أكتوبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة

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