إصابة حارس كريستال بالاس بفيروس كورونا

كشف رودي هودسون المدير الفني لفريق كريستال بالاس الإنجليزي، عن إصابة حارس مرمى الفريق الجديد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال هودسون في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "سوء حظنا مستمر للأسف، لقد

أثبتت إصابة جاك بوتلاند بـ فيروس كورونا".

وأضاف: "الآن هو يتعين عليه عزل نفسه، مثل جوردان آيو، أتمنى استعادتهما قريبًا".

وأوضح: "الأمر بالنسبة لنا قاس للغاية،

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لقد تعاقدنا مع بوتلاند، لتعويض إصابة حارس مرمانا، ونأمل أنّ يكون على ما يرام، ويعود".

وكان قد الغاني جوردن اَيو مهاجم كريستال بالاس، أصيب بفيروس كورونا يوم الأحد الماضي.

ويواجه كريستلا بالاس نظيره فولهام، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.