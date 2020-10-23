أندية الدوري السعودي تتصارع لضم مدافع الهلال

تتصارع أندية الدوري السعودي علي ضم احمد اشرف ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الهلال السعودي.

ذكرت ‏صحيفة "الرياضية" السعودية بإن لوشيسكو المدير الفني للهلال وافق على رحيل أحمد أشرف عن الفريق.

واشارت التقارير إلى أن إدارة نادي الهلال اشترطت الحصول على مبلغ 3 ملايين ريال مقابل رحيل اللاعب نهائيًا.

اصبح احمد اشرف صاحب ال ٢٧ عاما هدفا لأندية الدوري السعودي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة وياتي علي رأسهم الفيصلي، التعاون و ‎الرائد.

يحتل نادي الهلال السعودي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤ نقاط.

يستئناف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في بطولة دورى كأس اشترطت الحصول على مبلغ 3 ملايين ريال مقابل رحيل اللاعب نهائيًا.اصبح احمد اشرف صاحب ال ٢٧ عاما هدفا لأندية الدوري السعودي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة وياتي علي رأسهم الفيصلي، التعاون و ‎الرائد.يحتل نادي الهلال السعودي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤ نقاط.يستئناف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في بطولة دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021 بمواجهة نظيره فريق ضمك يوم السبت ٣١ أكتوبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة .

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