حمد غدير: "يد الظفرة" الإماراتي يستعد بقوة لحصد بطولة

قال حمد راشد غدير نائب رئيس نادي الظفرة لكرة اليد في الامارات، إن النادي يسعى بقوة لتحقيق بطولة خلال هذا الموسم، لافتا إلى أن النادي يضم نخبة من اللاعبين على اعلى مستوى من الكفاءة، ويستعد للفعاليات الجديدة.

وأضاف حمد راشد غدير، أن فريق اليد بالنادي، يتدرب بشكل مستمر ووفق جدول زمني محدد، منوها بان فترة تفشي فيروس كورونا أثرت بالسلب على الرياضة بشكل عام، ولكن مع