تعادل سيدات يد الزمالك مع المعادي بالدوري

تعادل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك سيدات مع نظيره المعادي بنتيجة ٢٨/٢٨ خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة بصالة النادي ضمن منافسات دوري عمومي سيدات موسم ٢٠٢١/٢٠٢٠.

ويتوجه الفريق بقيادة مديره الفني قاسم إبراهيم إلى الإسكندرية بعد قليل للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فريق سموحة المقرر لها في الرابعة عصر غدا السبت في صالة نادي سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري. النادي ضمن منافسات دوري عمومي سيدات موسم ٢٠٢١/٢٠٢٠.ويتوجه الفريق بقيادة مديره الفني قاسم إبراهيم إلى الإسكندرية بعد قليل للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فريق سموحة المقرر لها في الرابعة عصر غدا السبت في صالة نادي سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري.

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