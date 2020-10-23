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شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا

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تنقل كاميرات التليفزيون المصري لقاء الأهلي ضد الوداد البيضاوي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2020/2019، والذي يستضيف ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا في لقاء الذهاب على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد مجدي “أفشة”، وعلي معلول من ركلة جزاء، ليضع المارد الأحمر قدمًا في المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال الغائبة عن خزائنه منذ عام 2013.

وتنقل قناة “أون تايم سبورت” المباراة على البث الأرضي، وفقًا لبروتوكول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” مع الاتحادات الوطنية، والتي

يمنحها إذاعة المباريات على أرضها، ولكن عبر القنوات الأرضية فقط.

 

تنقل كاميرات التليفزيون المصري لقاء الأهلي ضد الوداد البيضاوي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2020/2019، والذي يستضيف ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا في لقاء الذهاب على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد مجدي “أفشة”، وعلي معلول من ركلة جزاء، ليضع المارد الأحمر قدمًا في المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال الغائبة عن خزائنه منذ عام 2013.

وتنقل قناة “أون تايم سبورت” المباراة على البث الأرضي، وفقًا لبروتوكول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” مع الاتحادات الوطنية، والتي

يمنحها إذاعة المباريات على أرضها، ولكن عبر القنوات الأرضية فقط.

 

قناة ORTM Mali

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Intelsat 18°W 4132 L 5750 ( C-Band )
Intelsat 31.5°W 4114 V 5300 ( C-Band )
Intelsat 31.5°W 12334 V 6428

 

قناة TM 2 Mali
Intelsat 31°W 12335 V 6429

قناة RTS 1 Senegal
Eutelsat 9°E 11881 V 27500

Arriadia TNT ( مباريات الأندية المغربية داخل الديار )
Eutelsat 21.5°E 11569 H 9500

القنوات المجانية الداعمة لنظام الميلتيستريم
Arriadia TNT HD
Eutelsat 21.5°E 11617 V 27500

 

القنوات المجانية الداعمة لنظام التاندبرج
Arena Sport 1 Serbia
Arena Sport 2 Serbia
Arena Sport 3 Serbia
Arena Sport 4 Serbia
Arena Sport 5 Serbia تشتغل بسيسكام
BulgariaSat 1.9°E 12380 H 30000

 

 

 

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