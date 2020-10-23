كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني موقف جوردي ألبا، ظهير أيسر الفريق من مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني.
وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي قبيل مباراة ريال مدريد: "لا أعتقد أن مباراة ريال مدريد ستكونسهلة إطلاقًا، يمتلكون العديد من اللاعبين المميزين".
وبسؤاله عن جوردي ألبا: "بالتأكيد سنراه أولًا، لا أعرف ما إذا كان لائقًا بنسبة 100% للعب أم لا، سأتحدث معه أولًا، أرى كلشيء بشكل إيجابي، ولكن علينا الانتظار، وإذا أصبح جيدًا تمامًا، فسيكون لديه فرصة للعب غدًا".
وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد، تواجد ألبا بعد تعافيه من الإصابة وحصوله على التصريح الطبي.
ويستقبل فريق برشلونة منفسه ريال مدريد، غدًا السبت، على ستاد كامب نو في إطار منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الإسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر كومان يكشف موقف ألبا من مواجهة ريال مرديد في الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.