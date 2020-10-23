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كومان يكشف موقف ألبا من مواجهة ريال مرديد في الكلاسيكو

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كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق الإسباني موقف جوردي ألبا، ظهير أيسر الفريق من مباراة الكلاسيكو أمام بالدوري الإسباني.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي قبيل مباراة ريال مدريد: "لا أعتقد أن مباراة ريال مدريد ستكون

سهلة إطلاقًا، يمتلكون العديد من اللاعبين المميزين".

وبسؤاله عن جوردي ألبا: "بالتأكيد سنراه أولًا، لا أعرف ما إذا كان لائقًا بنسبة 100% للعب أم لا، سأتحدث معه أولًا، أرى كل

شيء بشكل إيجابي، ولكن علينا الانتظار، وإذا أصبح جيدًا تمامًا، فسيكون لديه فرصة للعب غدًا".

وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد، تواجد ألبا بعد تعافيه من الإصابة وحصوله على التصريح الطبي.

ويستقبل فريق برشلونة منفسه ريال مدريد، غدًا السبت، على ستاد كامب نو في إطار منافسات الأسبوع السابع من مسابقة .

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