- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
استقبل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفرع النادى بسموحة يرافقه الدكتوره صفاء الشريف وكيل أول وزارة الشباب و الرياضة بالإسكندرية وقيادة الوزارة ، بحضور الأستاذ جاسر شمس المدير التنفيذي واللواء أيمن عوض مدير فرع سموحة والإدارات التنفيذية بالنادى
و أستعرض رئيس النادى العديد من الموضوعات الهامة و الخاصة بنادىالاتحاد السكندرى إنشائيًا ورياضيًا واجتماعيًا ، وأكد الوزير خلال جولته على الدعم الكامل من جانب الوزارة لزعيم الثغر ، موضحا أن نادي الاتحاد السكندري من الأندية الجماهيرية والشعبية الكبيرة ،
وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لنادي الاتحاد السكندري بعد صعوده لنصف نهائي كأس مصر، مُشيراً أنزعيم الثغر أحد القلاع الرياضية الكبيرة والعريقة بمحافظة الإسكندرية، مشيدا بمنشآت النادي، والتي تعتبر إضافة كبيرة وقوية للبنية التحتية الإنشائية الرياضية لمحافظة الإسكندرية.
ووجه محمد مصيلحى خالص شكره و تقديره للوزير وحرصه على زيارة النادى ، مؤكداً بأنه داعم حقيقى لنادى الاتحاد السكندرى ولم يدخر جهدا في تطوير ودعم الرياضة المصرية منذ توليه حقيبة الشباب والرياضة، مشيداً بتعاون و تفهم الوزير لجميع الموضوعات التي تم عرضها عليه اليوم و خاصة الملف الإنشائى .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور:وزير الرياضة في ضيافة زعيم الثغر .. و يتفقد فرع النادي بسموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.