بالصور:وزير الرياضة في ضيافة زعيم الثغر .. و يتفقد فرع النادي بسموحة

استقبل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفرع النادى بسموحة يرافقه الدكتوره صفاء الشريف وكيل أول وزارة الشباب و الرياضة بالإسكندرية وقيادة الوزارة ، بحضور الأستاذ جاسر شمس المدير التنفيذي واللواء أيمن عوض مدير فرع سموحة والإدارات التنفيذية بالنادى

و أستعرض رئيس النادى العديد من الموضوعات الهامة و الخاصة بنادى

الاتحاد السكندرى إنشائيًا ورياضيًا واجتماعيًا ، وأكد الوزير خلال جولته على الدعم الكامل من جانب الوزارة لزعيم الثغر ، موضحا أن نادي الاتحاد السكندري من الأندية الجماهيرية والشعبية الكبيرة ،

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لنادي الاتحاد السكندري بعد صعوده لنصف نهائي كأس مصر، مُشيراً أن

زعيم الثغر أحد القلاع الرياضية الكبيرة والعريقة بمحافظة الإسكندرية، مشيدا بمنشآت النادي، والتي تعتبر إضافة كبيرة وقوية للبنية التحتية الإنشائية الرياضية لمحافظة الإسكندرية.

ووجه محمد مصيلحى خالص شكره و تقديره للوزير وحرصه على زيارة النادى ، مؤكداً بأنه داعم حقيقى لنادى الاتحاد السكندرى ولم يدخر جهدا في تطوير ودعم الرياضة المصرية منذ توليه حقيبة الشباب والرياضة، مشيداً بتعاون و تفهم الوزير لجميع الموضوعات التي تم عرضها عليه اليوم و خاصة الملف الإنشائى .

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