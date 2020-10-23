مشاهدة مباراة الأهلى اليوم أمام الوداد بث مباشر بدون تقطيع

تنطلق مباراة الأهلى اليوم أمام الوداد المغربي في لقاء منتظر على حسم بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام المباراة فى الساعة التاسعة مساءًا على استاد القاهرة

مباراة الأهلى و الوداد المغربى بـ دوري أبطال أفريقيا

ويمتلك المارد الأحمر الحظوظ الأكبر بالتأهل إلى النهائي، بعد الفوز على الفريق المغربي في عقر داره في الدار البيضاء بهدفين دون رد، في لقاء الذهاب.

مباراة الأهلي اليوم أمام الوداد بث مباشر بدون تقطيع

وبات معلول خارج الحسابات بشكل كبير، في مباراة الوداد المغربي، بعد شكواه من شد في العضلة

الخلفية،ليغيب عن تدريب الفريق، ولم يحدد بعد موقفه من المباراة النهائية، حال وصول المارد الأحمر لها.

مباراة الأهلي اليوم أمام الوداد بث مباشر بدون تقطيع

تقابل النادي الأهلي مع الأندية المغربية في 11 مباراة سابقة بالبطولات الإفريقية فاز في 5 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في 5 مباريات أخري.

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ولعب الأهلي 9 مباريات ضد منافسه الوداد المغربي في بطولات إفريقيا بينها 4 مباريات جمعتهما في مصر، فاز المارد الأحمر في

مباراة وحيدة وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، ولم يفز بطل المغرب في أي مباراة.

مباراة الاهلى اليوم أمام الوداد بث مباشر بدون تقطيع

تقابل الأندية المصرية مع نظيرتها المغربية في 54 مباراة رسمية بالبطولات الإفريقية، فازت في 25 مباراة وسجلت 65 هدفا، بينما خسرت 13 مباراة واستقبلت شباكها 43 هدفا، وحسم التعادل نتيجة 16 مباراة بينهم.

خاضت أندية مصر 27 مباراة على ملعبه ضد أندية المغرب في البطولات الإفريقية، فازت في 18 مباراة، مقابل انتصارين للمغاربة، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات بينهم.