بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والوداد اليوم 23/10 إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية عامةً، والمصرية خاصة، صوب ملعب ستاد القاهرة الدولي، حيث ستقام مباراة من العيار الثقيل بين فريقي الأهلي والوداد الرياضي المغربي، في إطار فعاليات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019/2020.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه مشاهدة مباراة الاهلي والوداد بث مباشر اليوم، والمُقرر انطلاقها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، أي العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع على الهواء حصرياً عبر شاشة قناة بي إن سبورت HD7 بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.

انتهت مباراة الذهاب بين الوداد والأهلي والتي أقيمت بملعب المركب محمد الخامس بالدار البيضاء، بفوز المارد الأحمر بنتيجة هدفين دورن رد، وتلك النتيجة ستشعل موقعة القاهرة التي ستقام الليلة.

واستعد الشياطين الحُمر لمباراة اليوم بكل قوة، وهم على أتم

Advertisements

الجاهزية للنزال المرتقب في القاهرة، وعلى الفريق الأحمر الحذر من لدغات ضيوفه، وأن يقاتل كما في مباراة الذهاب وعدم الاستهانة بالخصم الذي ليس لديه شيء يخسره.

وتلقى الشياطين الحمر ضربة قوية بشكوك تحوم على إمكانية مشاركة نجم الفريق والظهير الأيسر علي معلول عن المعركة المنتظرة، بعدما اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية وعلى إثرها من المتوقع عدم المجازفة به من قبل المدير الفني للأحمر بيستو موسيماني، ولكن سيكون البديل حاضر وبقوة في هذا اللقاء.

كتيبة موسيماني تعلم جيدًا أن الفوز إيابًا لا يعني أن الفريق تأهل إلى النهائي والمهمة سهله، بل العكس المهمة صعبة جدًا، لذا عليهم عدم التخاذل إذ

أراد الأهلي الوصول إلى النهائي.

في المقابل، سيدخل الفريق المغربي اللقاء على أهبة الاستعداد ولا شيء يخسره وسيقاتل بكل روح محاولاً خطف الفوز والثأر من الأحمر، والعبور إلى النهائي.

وستكون مهمة صعبة على الوداد اليوم، ولكن سيقاتل بصفوف مكتملة أسوى عن مباراة الإياب الذي كان منقوص الصفوف، لذا هذا سيعطيه دافع كبير، وسيحاول مباغته الأهلي مبكرًا من أجل زعزعة الاستقرار وتوتر اللاعبين، لمحاولة خطف الأهداف، أملاً بأن يعمل ريمونتادا من خلالها يعبر إلى النهائي، ولكن هذا يحتاج بأن واحدة أن يكون الأهلي ليس في يومه ولم يحالفه الحظ.

كلا الفريقين طموحهما الوصول إلى النهائي، ولكن الأهلي أعلى طموح لأنه يرغب بعودة المجد الإفريقي التاسع إلى خزائنه مرة أخرى، بعد غياب سنوات طويلة عن عدم اعتلاء منصات التتويج وهذا مطلب جماهيري بتحقيق اللقب الإفريقي وسيحاول القتال لتلبيه مطلبهم.