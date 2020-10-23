شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الدفع ببدلاء الأهلى في المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيستو موسميانى المدير الفنى للاهلى على الدفع بالبدلاء والناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول خلال مباراة طلائع الجيش فى ختام مشوار الفريق بالدورى وذلك بهدف إراحة الأساسيين الذين شكوا من الإجهاد نتيجة ضغط المباريات على المستويين المحلى والأفريقي، فضلاً عن رغبتة فى تقييم أداء اللاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة بسبب تثبيت التشكيل مؤخرا بداعى صعوبة المواجهات التى خاضها الفريق.

وينتظر أن يمنح المدير الفنى ، اللاعبين راحة سلبية اليوم بعد خوض مباراة الإياب فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الوداد، وذلك لازالة أثار الأرهاق التى عانى منها الفريق مؤخراً.

ووضع المدير الفنى برنامج تدريبى خاص للفترة المقبلة والتى تتضمن التركيز على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين مؤخرا بجانب رفع معدلات اللياقة للمجموعة التى تعانى من تراجع فى الجانب البدني.