شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي أمام لجنة التخطيط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، جلسة مع موسيمانى خلال الفترة المقبلة لمناقشة عدد من الملفات التي تخص الفريق منها حسم مصير المعارين بعد تلقيهم أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز، بجانب خطة الإعداد للموسم الجديد والصفقات الجديدة المقرر التعاقد معهم لتدعيم الفريق بعناصر جديدة والاستقرار على شكل لائحة الفريق الجديدة بعدما طلب المدير الفنى إجراء تعديلات عليها لتحفيز اللاعبين على الاجتهاد خلال المباريات الرسمية بالبطولات التي يشارك فيها الفريق.

كما تتطرق الجلسة لمناقشة الملف الطبى الخاص بالفريق بعدما طلب موسيمانى تقريرا من الجهاز الطبى عن أسباب كثرة الإصابات التي تضرب الفريق وأفقدته عددا من العناصر مؤخرا، كما طلبت التخطيط من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة تجهيز تقرير عن مشاركات اللاعبين في الدورى لاعتماد مكافآت الفوز بالدرع وتسليمها للفريق عقب المباراة الختامية وذلك بناء على طلب مجلس الإدارة تقديرا للجهود التي بذلها اللاعبون والجهاز الفنى خلال مشوار الدورى، كما تقرر تكريم فرق النادي الحاصلة على بطولات خلال الفترة الماضية بحضور اللاعبين والأجهزة الفنية.