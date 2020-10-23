شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تكريم الأهلي لموسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس إدارة النادى الأهلى، تكريم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على هامش الاحتفالية التي ستقام بمناسبة حصول الفريق على بطولة الدورى الممتاز عقب مباراة طلائع الجيش المقررة نهاية أكتوبر الجارى وذلك بعد حصول المدير الفنى على جائزة أفضل مدرب في الموسم المنقضي بجنوب إفريقيا.

وفاز موسيماني بالجائزة التي أطلقتها رابطة الدوري الجنوب أفريقي، وحصل على لقب أفضل مدير فني، بعدما توج مع فريقه السابق ماميلودي صن داونز بلقب الدوري ونجح موسيماني في تقديم موسم مميز، وحصد الثلاثية المحلية، وعلى رأسها الدوري الجنوب أفريقي.